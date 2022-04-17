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MLB》睽違631天的勝投！韋蘭德8局飆8K比肩名人堂傳奇（影音）

2022/04/17 12:31

韋蘭德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕39歲的太空人塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）傷癒復出第二戰展現王牌本色，面對水手繳出8局8K無失分好投，率隊以4：0完封對手，順利收下回歸首勝。

韋蘭德本季初登板面對天使僅投5局失1分，在隊友熄火之下吞下本季首敗，今作客水手主場，登板8局僅被敲3支安打、飆出8次三振，沒有任何保送，87球中有64球為好球。

太空人今靠佩尼亞（Jeremy Peña）的高飛犧牲打先馳得點，5局捕手馬度納多（Martin Maldonado）擺脫開季低潮，本季首安就是一發兩分砲，幫助球隊擴大領先，7局艾圖維（Jose Altuve）的適時安打再下一城，終場就以4：0獲勝。

根據《Stats By STATS》指出，韋蘭德是繼勇士隊名人堂傳奇麥達克斯（Greg Maddux ）1997年7月2日面對洋基的比賽後，第一位能在客場主投至少8局飆8K、用球數在90球以下的投手。

韋蘭德上一場勝投已經要追溯至631天前、也就是2020年7月24日的球季開幕戰，當時的苦主也是水手，此役除是生涯第227勝，他也在投完7局後正式達成生涯3000局里程碑，是史上第138人、也是繼葛蘭基（Zack Greinke）之後的現役第二人。

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