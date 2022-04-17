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中職》兄弟添牛棚大將！王建民改造成功 楊志龍猛飆生涯最速（影音）

2022/04/17 14:50

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟楊志龍浴火重生，15日對富邦悍將後援1局2K三上三下，催出生涯最速的火球，聯盟顯示148公里，轉播單位則是149公里，總教練林威助都說，「穩定性滿不錯的。」

楊志龍在10日暌違921天登板後，15日對富邦悍將更上一層樓，球速直接衝出生涯最快數字。他說，「那一天在牛棚熱身就感覺滿有力的，上、下肢的連結還不錯，球隊領先很多，我就全力去跟打者對決。」

兄弟投手楊志龍。（資料照，記者廖耀東攝）

楊志龍右肩棘上肌撕裂傷，在2020年2月動手術，展現漫長的復健，曾在球速上遇到不小瓶頸，去年二軍實戰最速才140公里出頭，但他在復健過程做足重訓，更重要的是在二軍投手教練王建民的協助下，改變下肢投球機制。

楊志龍指出，之前投球有上下肢無法連結的狀況，最後變成負擔太大傷到肩膀，「我就跟王教練討論，怎麼讓肩膀負擔輕一點，多用下半身力量，傳導至上半身。」

過去楊志龍的武器球是指叉球，現在直球有了球速加持，他說，「有好的直球品質和速度，才能讓指叉球更好，不能太過依賴指叉，直球也要變成另外一個武器。」15日對富邦飆出的2次三振都由直球拿下。

楊志龍表示，找回球速很開心，「算是跨出第一步，有好的開始，想辦法去維持。」助總指出，楊志龍就先在牛棚，先定位投1-2局的長中繼，觀察身體回饋。

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