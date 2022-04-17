晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟透露掌握弱點 羅薩大喜：試試看啊！

2022/04/17 13:38

統一羅薩。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅洋砲羅薩左小腿拉傷，預估還要再休2週，今天無法首度對上中信兄弟。季前，中信總教練林威助曾經透露有透過阪神虎情蒐弱點，羅薩今天笑說，外界都說他的弱點是外角滑球，「你們就儘管投來。」

助總在春訓明言詢問過阪神情蒐關於羅薩的弱點，「他的弱點，我是知道，但我們的投手也要有辦法丟到那裡。」在熱身期間雙方曾交手，羅薩對中信兄弟開轟，但由於打席中的配球和位置相當單一，當時獅隊總教練林岳平認為是在測試。

「很多人都說，我的弱點是外角，滑球，外角，外角。」羅薩笑說，「我要告訴你們一件事情，儘管來丟我外角，我會給你們驚喜。」

羅薩認為，打擊跟投手的對決，基本上沒有所謂的內、外角，強投手本來就很難應付，「如果有人丟10球中，有9球品質好的球，我跟你脫帽敬禮，可是只要有一顆失投球，我就會掌握到。」

中信兄弟日籍教練平野惠一在阪神虎時期是負責羅薩的打擊教練，他在春訓期間被問到羅薩的弱點時，給出很有情義的答案，「他現在還是現役球員，我不能去評論，雖然他是對手，但也是夥伴，我們有師徒關係，這很難去評論。」

平野惠一不諱言，「我在私底下也是為他加油，當然在對戰時，我們一定會壓制他。」他認為，羅薩是獅隊Key man之一，「台灣棒球等級要提升，獲得關注，他也是個必須要打出成績的存在。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。