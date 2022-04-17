中職》兄弟透露掌握弱點 羅薩大喜：試試看啊！

統一羅薩。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅洋砲羅薩左小腿拉傷，預估還要再休2週，今天無法首度對上中信兄弟。季前，中信總教練林威助曾經透露有透過阪神虎情蒐弱點，羅薩今天笑說，外界都說他的弱點是外角滑球，「你們就儘管投來。」

助總在春訓明言詢問過阪神情蒐關於羅薩的弱點，「他的弱點，我是知道，但我們的投手也要有辦法丟到那裡。」在熱身期間雙方曾交手，羅薩對中信兄弟開轟，但由於打席中的配球和位置相當單一，當時獅隊總教練林岳平認為是在測試。

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「很多人都說，我的弱點是外角，滑球，外角，外角。」羅薩笑說，「我要告訴你們一件事情，儘管來丟我外角，我會給你們驚喜。」

羅薩認為，打擊跟投手的對決，基本上沒有所謂的內、外角，強投手本來就很難應付，「如果有人丟10球中，有9球品質好的球，我跟你脫帽敬禮，可是只要有一顆失投球，我就會掌握到。」

中信兄弟日籍教練平野惠一在阪神虎時期是負責羅薩的打擊教練，他在春訓期間被問到羅薩的弱點時，給出很有情義的答案，「他現在還是現役球員，我不能去評論，雖然他是對手，但也是夥伴，我們有師徒關係，這很難去評論。」

平野惠一不諱言，「我在私底下也是為他加油，當然在對戰時，我們一定會壓制他。」他認為，羅薩是獅隊Key man之一，「台灣棒球等級要提升，獲得關注，他也是個必須要打出成績的存在。」

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