MLB》超越地表最強右投！紅人大物飆39顆破百英哩火球寫聯盟新猷

格林。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕紅人隊22歲火球大物新人格林(Hunter Greene)今迎來生涯第二場先發,面對道奇隊飆出39顆破百英哩的火球,寫下大聯盟新猷。

來自洛杉磯的格林今在家鄉出賽,一開賽就展現火球男本色,第一個出局數是來自三振掉佛里曼(Freddie Freeman),K掉這位前國聯MVP的直球球速高達101.7英哩。

請繼續往下閱讀...

格林前5局力保未失,6局遭到T.透納(Trea Turner)兩分砲狙擊,隨後雖讓佛里曼揮棒落空吞K,但捕手發生捕逸,讓打者上到一壘。兩出局後又被里歐斯敲安後,格林就遭換退場。

格林今用了80球有57球為四縫線速球,最快球速102英哩、最慢也有98.5英哩、均速100.2英哩,其中超過100英哩的直球有39顆,刷新大都會塞揚強投德葛隆(Jacob deGrom)去年6月5日的33顆紀錄,刷新聯盟新猷。此外,格林單場13顆至少101英哩速球也是先發投手新紀錄。

不過紅人終場以2:5不敵道奇,主投5.1局飆出6K失掉2分自責分的格林,吞下生涯首敗,賽後防禦率4.35。

.@HunterGreene17 has set an MLB record for the most 100.0+ mph pitches (38 and counting) in a game‼️ pic.twitter.com/zkH54OhVrV