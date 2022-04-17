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MLB》超越地表最強右投！紅人大物飆39顆破百英哩火球寫聯盟新猷

2022/04/17 14:41

格林。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅人隊22歲火球大物新人格林（Hunter Greene）今迎來生涯第二場先發，面對道奇隊飆出39顆破百英哩的火球，寫下大聯盟新猷。

來自洛杉磯的格林今在家鄉出賽，一開賽就展現火球男本色，第一個出局數是來自三振掉佛里曼（Freddie Freeman），K掉這位前國聯MVP的直球球速高達101.7英哩。

格林前5局力保未失，6局遭到T.透納（Trea Turner）兩分砲狙擊，隨後雖讓佛里曼揮棒落空吞K，但捕手發生捕逸，讓打者上到一壘。兩出局後又被里歐斯敲安後，格林就遭換退場。

格林今用了80球有57球為四縫線速球，最快球速102英哩、最慢也有98.5英哩、均速100.2英哩，其中超過100英哩的直球有39顆，刷新大都會塞揚強投德葛隆（Jacob deGrom）去年6月5日的33顆紀錄，刷新聯盟新猷。此外，格林單場13顆至少101英哩速球也是先發投手新紀錄。

不過紅人終場以2：5不敵道奇，主投5.1局飆出6K失掉2分自責分的格林，吞下生涯首敗，賽後防禦率4.35。

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