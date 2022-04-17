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羽球全團賽》李洋／王齊麟續保不敗 土銀距離男團冠軍差1勝

2022/04/17 12:33

李洋／王齊麟。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／屏東報導〕欲在111年全國羽球團體錦標賽男甲挑戰冠軍的土銀A隊，今靠著男單第2點林俊易及王牌「麟洋配」李洋／王齊麟連續獲勝，在冠軍賽取得2：1領先亞柏太報A隊，差一勝就能收下冠軍。

土銀A在小組賽就是不敵亞柏太報A，而土銀今日第一點排出小將廖倬甫以15：21、14：21不敵亞柏一哥呂家弘。而落後一點的土銀在第二點推出「左手重砲」林俊易，挾著昨天4強賽力退世界排名15的王子維，林俊易此次以21：14、21：15力退郭冠麟，幫助土銀追平戰局。

林俊易。（記者林岳甫攝）

林俊易。（記者林岳甫攝）

在東京奧運摘下男雙金牌的李洋／王齊麟，在去年12月世錦賽後，直到這次全團賽才重出江湖，小組賽3場合體都贏球，今日遇上廖敏竣／林上凱，麟洋配以21：13、21：18獲勝，本屆4次出賽都是直落2獲勝。

土銀在2018年奪下冠軍，2019年以第3名作收，上屆2020年雖然闖入冠軍賽卻飲恨，如今只要再拿一點就能捧起王座。

李洋／王齊麟。（記者林岳甫攝）

李洋／王齊麟。（記者林岳甫攝）

李洋／王齊麟。（記者林岳甫攝）

李洋／王齊麟。（記者林岳甫攝）

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