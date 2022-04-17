羽球》全國團體賽甲組決賽激戰屏東 潘孟安擲幣開場

屏東縣長潘孟安（中）擲幣開場。（圖由屏縣府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2022年全國羽球團體錦標賽正於屏東縣立體育館開打，今天（17日）開場時還邀請屏東縣長潘孟安擲幣，本日賽事精彩，上午有奧運金牌雙打李洋、王齊麟，下午有世界球后戴資穎領軍出戰，吸引大批屏東鄉親到場觀賞，為偶像加油。

屏東縣長潘孟安（右二）贈送李洋（右一）、王齊麟（左二）屏東在地生產的巧克力等伴手禮。（記者羅欣貞攝）

全國羽球團體錦標賽4月10日至18日在屏東縣立體育館登場，本屆賽事由世界球后戴資穎及奧運金牌雙打李洋、王齊麟領軍出戰，這也是東京奧運後他們首次在國內比賽；台灣五大球團來勢洶洶，精銳盡出，合庫、土銀、中租、亞柏、台電等全國各地好手齊聚參賽，為爭取球團最高榮耀決戰南台灣，其中小戴更是代表合庫女團出賽，挑戰第21冠，賽事精彩激烈。

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2022年全國羽球團體錦標賽正於屏東縣立體育館開打。（記者羅欣貞攝）

中華民國羽球協會今天（17日）特別邀請屏東縣長潘孟安擲幣，為這場羽球界年度最經典的英雄內戰開場；潘孟安表示，全國羽球團體錦標賽不僅是國內球團對抗的主戰場，更是羽球職業化聯盟的前身，今年度全團賽選址於國境之南，由屏東縣政府提供全台最大、最適合舉辦羽球賽事的屏東縣立體育館，擁有寬敞的空間，能鋪設十面場地，提供選手舒適的比賽環境。

主辦單位為保護觀眾及選手、教練、裁判等工作人員的健康安全，所有人員必須於入場時出示已施打COVID-19疫苗2劑且滿14天證明或是未施打COVID-19疫苗2劑及未滿14天快篩陰性證明，配合實名制、佩戴口罩、量測體溫之規定。並全面禁止飲食，落實各項防疫措施，讓選手在安心及安全的環境下順利完賽。

賽事主辦單位也提供轉播服務，不僅甲組決賽（17日）邀請緯來電視進行現場轉播，將在緯來育樂台播出，達克運動也將在16、17及18日持續為大家提供每天4場地的網路直播！賽事期間大會官網、臉書也將即時更新賽事資訊，讓球迷朋友們能透過手機及電腦一同欣賞精采賽事，為羽球好手們加油！

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