中職》豪勁神牽制抓到郭天信 葉總早就神預言

郭天信昨遭牽制出局。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕昨天在天母進行的龍猿戰，9局下味全龍進攻，兩出局滿壘情況下，樂天桃猿洋投豪勁冷不防牽制一壘，將跑者郭天信牽制出局，經過電視輔助判決維持原判結束比賽，最終桃猿以6:3擊敗味全。

今天賽前郭天信表示，因為他是追平分，比較貪心一點，離壘距離稍大，「但不會到太大」，沒注意到一壘手陳俊秀從他背後進壘，有想到投手會牽制一壘，只能說自己不夠專注。

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「我覺得還是我先到！」雖然最後經過電視輔助判決，無法改變一壘審判決結果，不過，郭天信仍堅持自己安全回壘，他說，「球先到是沒錯，但學長（陳俊秀）沒tag到我，我先回壘的，但結果就是這樣。」

郭天信坦言，賽後他有看網路PTT網友發文留言，還說:「昨天我被鞭了不是嗎？」雖然知道網友批評字眼不少，但他說就是想看。

味全總教練葉君璋透露，「昨天我在休息室就跟旁邊的火哥（教練張建銘）說，一壘跑者要小心，不然會死（被牽制出局），下一球正要提醒（一壘指導教練和郭天信），結果就死（牽制出局）了。」

葉君璋指出，郭天信缺在經驗，野手不是只會打擊就好，還有跑壘等各方面要兼顧，這次犯錯後希望郭天信能有所成長。

昨天電視輔助判決維持原判，葉君璋認為沒話說，他表示，這樣的比賽和Play，讓裁判有機會判出局，這是選手自身問題，不應該讓裁判有這機會。

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