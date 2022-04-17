NBA》遭小球迷嗆「坐下」 灰狼艾德華茲狂轟36分霸氣回應

艾德華茲季後賽首秀表現亮眼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼狀元艾德華茲（Anthony Edwards）今天迎接個人生涯首場季後賽初體驗，不過他絲毫沒有怯場，全場攻下36分，打破多名歷史前輩得分紀錄，賽後他也提到對自己出手非常有信心，更加碼爆料場邊有小球迷向他大喊「坐下！」。

今年剛滿20歲的艾德華茲，本季跟隨灰狼初次踏進季後賽，面對戰績第二的灰熊，全隊絲毫沒有退縮，全場壓著曼菲斯喘不過氣，並在客場偷走勝利。艾德華茲勝利功臣，23投12中砍下36分6助攻，並命中4記三分球，展現初生之犢不畏虎氣勢。

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「我很滿意每次出手，不論後撤步跳投、三分、拋投或是上籃，就算對教練來說不是一個好的投籃選擇，我都對我的出手非常有信心。」艾德華茲表示。他也提及首次季後賽踢館對手主場的心情，「場邊球迷講很多垃圾話，甚至有一名8至10歲的小孩對我咆哮，叫我坐下，說我很爛，這就是籃球有趣的地方。」

艾德華茲今天攻下36分，成為聯盟季後賽首秀單場得分第4高的球員，也是灰狼隊史的最高分，他也繼魔術強森（Magic Johnson）、「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）、熱火赫爾羅（Tyler Herro）之後，第4位年紀21歲以下，能在季後賽拿到至少36分的球員。

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