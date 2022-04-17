中職》味全龍能否用雙洋砲 關鍵在徐若熙

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今年簽下鈦龍、龍德力兩名外籍野手，隨著鈦龍受傷被降二軍由董秉軒遞補，使用雙洋砲的時間點被迫順延，總教練葉君璋認為，關鍵在於徐若熙。

葉總指出，味全一軍洋將今年登錄4人、同時上場3人都比各隊多1人，確實有使用雙洋砲的條件，但鈦龍3月下旬才完成隔離、龍德力3月底才抵台，無法在開季就排出雙洋砲。

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隨著徐若熙剛開季就被檢查出右手韌帶撕裂傷，預計要花2至3個月強化肌肉，上半季應該無法出賽，葉總認為，萬一2個月後傷勢沒有改善，甚至還是躲不掉開刀，用雙洋砲的機率就大幅降低。

葉總強調，要用雙洋砲的前提，在於王維中、徐若熙都能正常先發，目前輪值已經少了徐若熙，王維中的狀況又不如預期，不排除比照去年只用1名洋砲，其他3個名額都給洋投。

味全開季登錄布里悍、鋼龍、伍鐸3名洋投，伍鐸的定位轉為終結者，葉總認為，徐若熙的傷勢不僅牽動能否用雙洋砲，甚至會改變伍鐸的角色，「萬一真的缺先發，伍鐸可能就調回來。」

鈦龍昨役全力跑壘拚出內野安打，卻造成大腿拉傷於今天下二軍，即便龍德力近期可以上來，味全還是只有1名洋砲，葉總認為，球隊有潛力的本土打者很多，若有機會發揮實力不會比洋砲差。

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