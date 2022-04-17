中職Live》林立長打一棒超前 猿3：2龍

第四局（猿3：2龍）
4上，1出局後，馬傑森二壘安打，陳晨威犧牲觸擊、跑者上三壘，林立左外野二壘安，幫助球隊3：2超前，成晉內野滾地球出局。
第三局（猿2：2龍）
3下，林智勝在1出局一三壘有人時，擊出右外野二壘安打，幫助味全追平比數，但後續打者陳品捷、吉力吉撈．鞏冠未能繼續上壘，雙方2：2平手。
請繼續往下閱讀...
3上，2出局後，梁家榮保送，朱育賢一壘滾地球遭刺殺。
第二局（猿2：0龍）
2下，味全龍三上三下。
2上，2出局後，陳晨威保送，林立打擊時、跑者盜上二壘，林立游擊滾地球造成對手失誤，跑者回來得分，猿2：0龍，成晉被三振。
第一局（猿1：0龍）
1下，郭天信安打上壘，林智勝、陳品捷、吉力吉撈．鞏冠未能建功，該局龍隊沒得分。
1上，林立二壘安，成晉犧牲短打、跑者上三壘，陳俊秀右外野安打、桃猿1：0先馳得點，林泓育敲安，鋼龍連續解決梁家榮、朱育賢結束半局。
樂天桃猿先發打線：
1 林立 2B
2 成晉 RF
3 陳俊秀 1B
4 林泓育 C
5 梁家榮 3B
6 朱育賢 DH
7 藍寅倫 LF
8 馬傑森 SS
9 陳晨威 CF
先發投手：王溢正
味全龍先發打線：
1 郭天信 CF
2 林智勝 DH
3 陳品捷 RF
4 吉力吉撈．鞏冠 C
5 李凱威 2B
6 董秉軒 LF
7 吳東融 3B
8 劉基鴻 1B
9 石翔宇 SS
先發投手：鋼龍