中職Live》林立長打一棒超前 猿3：2龍

第四局（猿3：2龍）

4上，1出局後，馬傑森二壘安打，陳晨威犧牲觸擊、跑者上三壘，林立左外野二壘安，幫助球隊3：2超前，成晉內野滾地球出局。

第三局（猿2：2龍）

3下，林智勝在1出局一三壘有人時，擊出右外野二壘安打，幫助味全追平比數，但後續打者陳品捷、吉力吉撈．鞏冠未能繼續上壘，雙方2：2平手。

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3上，2出局後，梁家榮保送，朱育賢一壘滾地球遭刺殺。

第二局（猿2：0龍）

2下，味全龍三上三下。

2上，2出局後，陳晨威保送，林立打擊時、跑者盜上二壘，林立游擊滾地球造成對手失誤，跑者回來得分，猿2：0龍，成晉被三振。

第一局（猿1：0龍）

1下，郭天信安打上壘，林智勝、陳品捷、吉力吉撈．鞏冠未能建功，該局龍隊沒得分。

1上，林立二壘安，成晉犧牲短打、跑者上三壘，陳俊秀右外野安打、桃猿1：0先馳得點，林泓育敲安，鋼龍連續解決梁家榮、朱育賢結束半局。

樂天桃猿先發打線：

1 林立 2B

2 成晉 RF

3 陳俊秀 1B

4 林泓育 C

5 梁家榮 3B

6 朱育賢 DH

7 藍寅倫 LF

8 馬傑森 SS

9 陳晨威 CF

先發投手：王溢正

味全龍先發打線：

1 郭天信 CF

2 林智勝 DH

3 陳品捷 RF

4 吉力吉撈．鞏冠 C

5 李凱威 2B

6 董秉軒 LF

7 吳東融 3B

8 劉基鴻 1B

9 石翔宇 SS

先發投手：鋼龍

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