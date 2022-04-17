中職》改判爆爭議！再見分變再見美技 獅隊怒抗議3人趕出場（影音）

象獅戰改判爆衝突，賽後被趕出場的有獅隊總教練林岳平、跑壘教練郭俊佑、洋投羅昂。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅和中信兄弟今天比賽爆發爭議，獅隊在延長第12局的再見高飛犧牲打，被重播輔助判決改判成再見外野助殺，錯失向對手說再見的獅隊氣得衝出休息室，把裁判圍住理論，賽後總教練林岳平氣未消，走進更衣室婉拒受訪。

許哲晏12局下敲出左外野飛球，左外野手李聖裕回傳，林靖凱技巧性滑回本壘，一開始主審判安全回壘，形同再見分，中信兄弟提出挑戰，最終改判成出局。（記者李惠洲攝）

獅隊在12局攻佔滿壘，許哲晏敲出左外野飛球，左外野手李聖裕回傳，林靖凱技巧性滑回本壘，一開始主審判安全回壘，形同再見分，中信兄弟提出挑戰，最終改判成出局，終場以5：5握手言和。

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獅隊憤怒抗議，賽後被趕出場的有獅隊總教練林岳平、跑壘教練郭俊佑、洋投羅昂。聯盟規章寫道，凡遭裁判員驅逐出場之人員，處罰款1萬元；於裁判員告知總教練後5分鐘內尚未離開者，加重處罰1萬元；若有嚴重影響比賽進行之行為者，得視情形輕重處以禁賽1至3場。

統一原本以為是再見高飛犧牲打，開心慶祝。（記者李惠洲攝）

兄弟提出電視重播輔助判決，最終挑戰成功獲得改判。（記者李惠洲攝）

象獅戰改判爆衝突，賽後被趕出場的有獅隊總教練林岳平、跑壘教練郭俊佑、洋投羅昂。（記者李惠洲攝）

象獅戰改判爆衝突，賽後被趕出場的有獅隊總教練林岳平、跑壘教練郭俊佑、洋投羅昂。（記者李惠洲攝）

象獅戰改判爆衝突，賽後被趕出場的有獅隊總教練林岳平、跑壘教練郭俊佑、洋投羅昂。（記者李惠洲攝）

統一和兄弟最終握手言和。（記者李惠洲攝）

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