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日職》保護佐佐木朗希的未來！ 美寫手讚井口資仁：審慎的決定

2022/04/17 18:08

佐佐木朗希8局「完全投球」後被換下場。（產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕羅德年僅20歲的佐佐木朗希，在前役投出完全比賽後，今再對火腿繳出8局完美投球，不過在9局被換下場也引發正反方的辯論，美國大聯盟寫手也說明自己的看法。

佐佐木朗希本場比賽用102球主投8局的「完全投球」，但由於羅德在8下一分未得，兩隊戰到8局結束依舊維持0：0平手，羅德監督井口資仁便選擇讓佐佐木朗希退場，放棄挑戰連續兩場完全比賽的可能性。

該調度也引發正反方的討論，有人認為連續兩場完全比賽的紀錄可遇不可求，應該讓朗希續投，但也有人認為，在保護年輕選手的前提下，這樣的調度並沒有不好，而且就算續投，且真的保持完美金身，羅德也不一定在9局就能得分。

《Fangraphs》專欄作家Sung Min Kim在推特上發文談起他對佐佐木朗希本場比賽的看法，稱讚他的速球不僅能夠投到98至100英哩，而且他對好球帶的理解很好，雖然還不夠完美，但也足夠讓他持續投出好球，而且他才20歲，期待他會得更好。

談起佐佐木朗希在8局投完後退場，Sung Min Kim表示，某些人的確會失望，不過他才20歲，還有大好未來在等著他，所以將他換下去，是監督井口資仁審慎的決定。

監督井口資仁在賽後受訪也坦承，今天本來就打算讓佐佐木在用球數百球或接近百球時換投，而且他也坦言自己與球迷都想看他投到最後，換投的決定也是為了將來，並透露就算球隊有得分，9上一樣不會讓他續投。

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