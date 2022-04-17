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T1》冠軍自己拿！高雄海神力退桃園雲豹 例行賽確定封王

2022/04/17 17:29

高雄海神力退桃園雲豹，例行賽確定封王。（T1聯盟提供）

〔記者林岳甫／高雄報導〕T1聯盟龍頭高雄全家海神今天在主場高雄巨蛋，靠著兩大洋將亞歷山大、霍爾打出代表作，以及主控布鋭克曼持續穿針引線，海神最終以119：104氣走桃園雲豹，不僅收下5連勝，更篤定拿下元年的例行賽龍頭，屆時季後賽將享有主場優勢，續朝爭取總冠軍之路邁進。

海神昨靠庫薩斯、布銳克曼、于煥亞合力進帳53分，在主場以100：81大勝台南台鋼獵鷹，拉出4連勝，只是另一場台中葳格太陽擊敗新北中信特攻，因此海神封王魔術數字只變成「M1」，今日唯一目標就是贏球篤定季賽封王。

霍爾。（T1聯盟提供）

亞歷山大因大腿拉傷缺席7戰，昨才重返戰場，而庫薩斯因身體不適輪休，亞歷山大扛起得分重任，攻下在T1個人新高28分，另外霍爾也把握機會表現，拿下生涯新高31分，本季個人第4場得分破20大關，這4戰海神全勝。

儘管雲豹末節試圖縮小差距，但每當打出反撲氣勢，布鋭克曼就會立刻跳出來撲滅對手氣焰，他全場16分、16助攻及5籃板，不僅展現聯盟助攻王的霸氣，依舊是海神贏球的重要功臣。至於本土球員方面，胡瓏貿攻下15分。

海神拉出一波5連勝後，戰績變成21勝6敗，在所剩的3場例行賽還是會繼續挑戰贏球，盼能帶著最佳氣勢進入季後賽。

至於雲豹洋將威廉斯攻下35分，湯馬斯挹注22分，羅振峰19分、盧捷閔12分、戴維斯12分，只是他們每當展開追分就被對手撲滅，吞下4連敗，戰績5勝18敗只領先台南台鋼獵鷹剩下1場勝差。

布鋭克曼。（T1聯盟提供）

亞歷山大。（T1聯盟提供）

高雄海神力退桃園雲豹，例行賽確定封王。（T1聯盟提供）

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