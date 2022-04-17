天哪！阿伯竟然跌倒了

台灣運動醫學會榮譽理事長葉文凌醫師。（資料照，記者王元鴻攝）

台灣運動醫學會榮譽理事長葉文凌醫師

在童話美好的一面，總有一些殘缺的角色，如久雨造成的積水，積水又滋生青苔，然後有個＂阿北＂快速走過⋯於是阿北就騰空飛起，再狠狠地落地。瞬時，只見阿伯腰部迅速挺直，雙臀直接落地，臀大肌成為受力點。接著手腕觸地，由於力量已經由可憐的臂大肌吸收了大半，所以手腕除了沾滿手的青苔外，什麼事也沒有，頭部也因為腰部撐住，所以也沒著地。

接著阿伯屁股全濕的站起來，一直幹譙怎麼積水也不清，然後又飄飄然的快速離去。當然，衣服、褲子、內衣褲、外套肯定要全部大清洗的。但除此之外，也沒吃藥，也沒淤血，也沒背痛。隔天繼續努力工作，除了坐下的速度不可太快之外，一切正常！

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這位神奇的阿伯是誰呢？各位猜猜吧？其實就是本人的真實故事。眾人皆曰神奇，奇實不然！我為了防止這種跌倒已經投注五十年以上的時間了！這也突顯在高齡社會，＂保密防跌＂的重要性。

中老年人的普遍問題是骨質疏鬆和肌肉缺少症。而一旦跌倒，髖關節骨折和脊椎骨折更是會造成嚴重的後果。而其治療不僅昂貴，而且時間冗長。對家庭及社會均是沈重的負擔。所以最好的方法就是＂預防骨鬆肌少症＂的發生。

＂預防骨鬆肌少症＂是越早越好。多早呢？有那些事呢？

第一點是規律的運動：

筆者自八歲開始規律性的踢足球，至今五十餘年不間斷，所以預防跌倒很久了。其實足球埸上跌倒是很常見的，根本不足為怪。而跌倒落地的技巧是球員必有之基本技能。尤其是橄欖球，根本就是一路在跌倒站起，不會跌倒？就會如我下唇破了四次！但至少心肺功能保證不會不足。也就是心肺適能的訓練越早越好，但什麼時候開始都不嫌晚。

第二點是阻力性訓練之必要：

運動未必會訓練到核心肌群等重要肌肉，而肌肉動素之分泌全賴肌肉收縮才會分泌，所以額外的阻力性訓練有其必要。簡單的說是訓練肌肉適能。

第三點是足夠的蛋白質和營養：

尤其是蛋白質的攝取。由於現代人追求健康之狂熱，因此對吃肉視為大逆不道，這個議題太複雜，我無法討論，但重點是蛋白質的攝取一定要足夠，而且要均衡。至於閣下以何種方式得到，非他人所能干涉。尤其是中老年人，當你手無縛雞之力，坐下來就站不起來，爬樓梯有困難，走不到巷口的seven。你大概就有肌少症，而骨鬆和肌少症是兄弟，通常焦孟不離，治療也必須一起努力。至於鈣和維他命D，礦物質等更不可少。

第四點是規律且自律的生活：

該睡就睡，莫沈溺在不正常的人情事故，甚至是禁藥中。如此荷爾蒙才能正常運作，神經系統才不會早早退化，若是家中有失智者，對家庭是災難也是悲劇。若是更早發生，就是核變級災難。

千言萬語，＂保密防跌＂越早越好，只要開始，永遠不會太遲。

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