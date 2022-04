艾德巴約。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕根據《MiamiHerald》記者Anthony Chiang報導,熱火中鋒艾德巴約(Bam Adebayo)已完成健康和安全協議、解除隔離,確定能在明日與老鷹的首輪G1中登場。

艾德巴約上次出賽是本月9號,碰頭老鷹出戰33分鐘拿下24分、6籃板、4助攻。本季前艾德巴約就因右大拇指受傷休戰8週,僅出戰56場。不過場均仍得到19.1分、10.1籃板以及3.4助攻,投籃命中率也有55.7%的斬獲,為熱火油漆區佔據重要功能。

熱火本季例行賽奪下東部龍頭寶座,明季後賽首輪將碰頭第8種子的老鷹。

