中職》最快球速不到140公里無傷 王溢正智取龍軍

王溢正與林泓育。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿左投王溢正，今天對味全龍先發5局用了78球，被敲5安，另有2K、1保送，失2分都是責失，相隔397天再度拿到先發勝投，領軍以3:2贏球。

桃猿總教練曾豪駒表示，這場設定讓王溢正投80球，好球率和控制場面的感覺很好，和捕手林泓育搭配、默契都掌握得不錯，「雖然溢正球速沒有以前這麼快，不過現在投球快慢搭配得不錯，直球和變化球交替使用，掌握得滿好的。」

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此役王溢正最快球速僅139公里，和巔峰時期逼近150公里相較，球速明顯不如過往，他說，「真的變滿多的，早期速度還滿快的，投球比較剛猛，想要跟打者對決，現在能力有些下滑，球速沒那麼快，靠經驗和打者周旋。」

王溢正中職生涯多半擔任先發投手，去年季中轉調中繼，今年也從牛棚出發，因曾仁和受傷才重回先發輪值，王溢正說，「熟悉的位置，但也有點陌生，機會得來不易，想盡辦法勝任這個位置。」

這場天母龍猿戰下午兩點開打，對習慣投傍晚、夜間比賽的王溢正，無疑是考驗，他認為，比賽時間有點早，生理時鐘不好調整，之後若遇下午兩點賽事，會跟教練商量能否以先發前一天，比賽中先回去休息。

此役只投5局、78球就退場休息，王溢正表示，球數不多也不少，天氣微涼，還不到很累，可能教練團看他身體狀況，加上自己稍微有點年紀，擔心有受傷風險才有此安排。

拿下久違的先發勝投，生涯累計71勝躍居中職史上第9，他說，「沒想那麼多，球隊贏球才是重點。」

王溢正好投奪下久違的先發勝。（記者林正堃攝）

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