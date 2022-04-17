NBA》四小天王同日飆破30分 季後賽空前盛況

今日季後賽有4名22歲以下的球員得分破30，創下聯盟首見紀錄。（圖片取自推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪，NBA季後賽才剛開打，就有4名未滿23歲的新世代球星同日發威，「四小天王」單場火力全都突破30分關卡，締造聯盟史上首見紀錄，其中甚至還有兩人是季後賽菜鳥。

20歲的愛德華茲（Anthony Edwards），是「四小天王」中年紀最小，火力卻格外兇猛，這位灰狼得分後衛內外予取予求、拿到全場最多36分，也締造季後賽處女秀第3高得分紀錄，僅次2020年「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic ）42分、1949年邁肯（George Mikan）37分。「我沒有感覺到任何不同，這就像例行賽。」自認每場都保持平常心的愛德華茲，賽後自信滿滿地說：「我喜歡我的投籃，無論採取什麼方式，後撤步三分球、後撤步中距離還是上籃，無論什麼我都喜歡。」儘管有時候總教練芬屈（Chris Finch）可能無法接受，「但我喜歡我的投籃，我只是相信自己。」

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灰熊22歲明星後衛莫蘭特（Ja Morant）拿得32分，也感受到年輕後輩愛德華茲的強大威脅，兩人成為聯盟史上首對23歲以下同場互飆至少30分的勁敵。此外，七六人21歲後衛馬克西（Tyrese Maxey）強轟38分，勇士22歲射手波爾（Jordan Poole）季後賽初體驗也砍進30分，使得聯盟季後賽頭一回出現單日4名22歲或以下球員皆達30分門檻的盛況。

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