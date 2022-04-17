NBA》馬克西化身屠龍刀 七六人恩哈二將這麼說

馬克西（左）。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東部第4種子七六人主場迎戰第5的暴龍，年輕後衛馬克西（Tyrese Maxey）化身屠龍寶刀，狂砍季後賽生涯新高38分，力助地主先聲奪人搶下首勝，賽後恩、哈二將也讚不絕口，頻呼這小子是七六人未來希望。

明星賽後手感火燙的馬克西，無愧為七六人第3巨頭，此役第3節上演個人秀，8投7中、包括2記三分彈，外加5罰全進，豪奪21分也重挫暴龍軍心，七六人一度領先多達24分，提前奠定勝基。「我就上場出賽，然後全力幫助球隊贏得勝利，每場都是如此。」21歲又164天的馬克西，成為隊史季後賽最年輕突破30分的球員，並歸功於「雙巨頭」哈登（James Harden）、恩比德（Joel Embiid）的強大牽制力，「他們單打都會吸引對方防守，這對我很有幫助，獲得更多空檔出手。」

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談到本季異軍突起的小老弟，「大鬍子」哈登說：「我看到他的成長，從上季沒穩定上場時間到躋身先發，還在一支具有冠軍競爭力的勁旅扮演重要角色。他擁有出色能力，也付出許多。只要你肯努力，好事就會發生，今晚就是最好證明。」本季得分王的中鋒恩比德也強調，對馬克西爆炸性演出，完全不會感到意外，「他整季都很棒。這只是第1場，我們還需要他在接下來3場延續這種好表現。」

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