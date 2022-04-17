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WSBL》超狂新人林蝶再度「雙二十」！助台元擊敗電信

2022/04/17 19:49

台元林蝶。（籃協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕WSBL第5循環最後一天迎來中華電信「電信玩童」主題日，電信與台灣玩具圖書館協會合作，邀請球迷現場捐贈玩具讓愛延續。電信球員拿著玩具、坐著玩具火車進場，場面相當可愛有趣。首場比賽衛冕軍國泰保持不敗，以71：57擊敗台電，第二場電信與台元之戰，電信不敵台元「超級新人」林蝶雙二十演出，終場64：75吞敗。

國泰對上台電的比賽，國泰開賽打出7：0攻勢，展現傲人進攻火力。不過，台電今天在台電女排場邊加持下迎頭趕上，決勝節一度僅有個位數差距。

即便一路被台電緊咬，國泰仍在決勝時刻回應，傷癒復出的黃英利關鍵抄截和中距離跳投奠定勝基，助國泰收下10連勝、台電則吞下3連敗。

國泰除了戴宜庭拿下生涯新高15分外，王維琳也收下暌違已久的雙十，開季受傷勢困擾，王維琳季末逐漸找回感覺，今天攻下12分、10籃板並送出3次助攻。王維琳認為，前兩場表現不佳，希望在最短時間調整自己，「將進攻範圍拉到三分線，多幫隊友製造機會」。王維琳從WCBA返台加盟國泰是第三個球季，已相當融入球隊打法，也感謝隊友的幫忙與鼓勵，「隊友告訴我要做什麼，幫助我在場上完成該做的事情，真的很感謝隊友和教練」。

主題日「地主」電信面對台元的比賽，電信難擋台元「超級新人」林蝶、吳盈潔、卓敬聯手轟下56分，苦吞敗仗。林蝶繼昨日創下生涯新高25分，今日再次刷新紀錄，繳出26分、21籃板，本季兩度「雙二十」紀錄，恰巧都是對上電信。

不斷刷新生涯新高，林蝶表示，就是保持平常心，盡自己所能。林蝶透露，球隊「大神」蔡佩真是她的學習榜樣，不論場上場下都相當值得效仿，蔡佩真也不吝嗇將經驗傳承給學妹。針對季後賽，林蝶認為罰球是急需改進的項目，「要更冷靜，不要想太多」。

楊芷瑜防守王維琳。（籃協提供）

台電劉希曄。（籃協提供）

國泰戴宜庭。（籃協提供）

電信主題日。（籃協提供）

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