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PLG》你沒看錯！辛巴狂砍50分、32籃板助攻城獅勝國王

2022/04/17 20:03

辛巴狂砍50分、32籃板的超狂數據締造聯盟單場得分新高，率領攻城獅擊敗國王。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕P.LEAGUE+聯盟龍頭新北國王今在主場迎戰新竹攻城獅，兩隊廝殺進延長賽，攻城獅洋將辛巴狂砍50分、32籃板的超狂數據締造聯盟單場得分新高，率隊以123：116擊敗對手，收下6連勝，也讓國王吞下2連敗。

國王前役以39分慘敗台新夢想家，今天重整旗鼓再戰目前第2的攻城獅。雖然攻城獅在開局靠著洋將辛巴和布魯斯巫獅一度領先，但國王隨即回神超車，半場打完取得6分小幅領先。

易籃後，國王兩名老將楊敬敏、Q.戴維斯輪流發威，一度取得雙位領先，但決勝節攻城獅開局打出一波9：2攻勢後超前，雙方一路拉鋸。

國王楊敬敏。（記者羅沛德攝）

終場前54.8秒，攻城獅靠著辛巴罰球取得1分超前，但國王里金斯隨後命中三分球，助國王扳回一城，最後29.2秒，里金斯追防高國豪造成犯規，把他送上罰球線，且他兩罰俱中，雙方回到平手，進入延長賽。

攻城獅在延長賽開局迅速取得5分領先，雖然李愷諺馬上反擊，但難擋辛巴在籃下逞威，加上國王錯失幾次罰球機會，只能讓對手攻城獅帶走勝利。

攻城獅洋將辛巴繳出超狂的50分、32籃板，改寫隊友法獅在今年3月12日一戰締造的聯盟最高47分，朱雲豪挹注20分。國王老將楊敬敏進帳35分、6籃板，Q.戴維斯貢獻24分、11籃板。

攻城獅布魯斯巫師。（記者羅沛德攝）

攻城獅朱雲豪。（記者羅沛德攝）

國王簡祐哲。（記者羅沛德攝）

國王Q.戴維斯。（記者羅沛德攝）

國王李愷諺。（記者羅沛德攝）

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