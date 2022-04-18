日職》73年來首次！日本火腿被佐佐木朗希K翻仍寫紀錄

万波中正延長賽開轟幫助火腿以1：0、全場1安打擊敗羅德。（產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天的比賽被羅德先發投手佐佐木朗希與終結者益田直也壓制9局無安打，但最終在延長賽靠著万波中正的陽春全壘打，以1：0擊敗對手成為笑到最後的球隊，同時也締造罕見的延長賽1安打贏球紀錄。

日本火腿打線在今天完全無法突破上場比賽剛投出完全比賽的佐佐木朗希，前8局被對手「完全投球」，9局雖然靠著不死三振站上壘包，但依舊無法得分。同時對手羅德也被火腿先發上沢直之7局封鎖，接替的堀瑞輝與菜鳥北山亘基也都沒有失分。

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10上火腿万波中正砲轟羅德西野勇士，不僅打進本場比賽球隊首安，也進帳首分，下個半局宮西尚生關門成功，讓火腿以1：0成功擊敗羅德

根據《日刊體育》報導點出，球隊前9局無安打，最終在延長賽贏球是史上第七次，上一次要追溯到2014年5月31日的歐力士對巨人之戰，當時巨人被金子千尋9局無安打，11局敲出首安，12局靠龜井善行的全壘打奪勝。

此役是火腿隊史第二度的1安打延長賽勝，上次發生要追溯到73年前，1949年10月1日東急飛人隊（火腿前身）中日一戰，而1安打勝（不限延長賽）在日本職棒史上發生過38次，本次是日本火腿隊史第6次，而本場比賽火腿上場的每個打者都被三振，全場吞下多達17次三振，是太平洋聯盟史上第20次。

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