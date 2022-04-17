電競》例行賽王者PSG衛冕成功！中信飛牡蠣鏖戰五盤獲亞軍

PSG Talon成功擊敗中信飛牡蠣拿下春季聯賽冠軍。（圖片取自PCS臉書）

〔體育中心／綜合報導〕英雄聯盟太平洋職業聯賽（Pacific Championship Series，簡稱PCS）春季冠軍賽在今天結束，巴黎聖日耳曼塔龍電子競技戰隊（簡稱PSG）在鏖戰五盤後以3：2艱辛擊敗中信飛牡蠣CTBC Flying Oyster」（簡稱CFO），收下春季賽冠軍，同時取得英雄聯盟季中邀請賽（Mid-Season Invitational International，簡稱MSII）的參賽資格。

PSG在本季以例行賽16勝2敗，第一名的戰績晉級季後賽，13勝5敗的CFO位居例行賽第三。季後賽CFO在勝部組複賽第一輪以3：0擊敗Meta Falcon Team元鷹電競隊晉級勝部組複賽第二輪，再以3：0擊敗J戰隊（J Team）前進勝部組決賽，而PSG在勝部組複賽第二輪以3：0擊敗Deep Cross Gaming（DCG）晉級勝部組決賽。

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PSG與CFO兩隊在勝部組決賽碰頭，CFO爆冷以3：1擊敗PSG晉級決賽，落敗的PSG因此跌落敗部組，並在昨天以3：2辛苦擊敗J戰隊晉級決賽，再次獲得與CFO爭搶春季冠軍的機會。

今天CFO率先取得首勝，但PSG馬上連拿兩勝聽牌，面臨退無可退的CFO在第四盤打出宰制氣勢，僅花24分58秒就擊敗PSG，兩隊打到最後一場定勝負。生死局PSG在地圖物件上的掌握遠優於CFO，第27分鐘的團戰獲得5換0的大獲全勝，並在吃到遠古巨龍後一路推進收下對手主堡，最終PSG就以3勝2敗拿下今年春季賽的冠軍，火龍（Hanabi）拿下MVP。

中信飛牡蠣未能重演勝部組決賽戲碼，以2：3不敵PSG收穫亞軍。（圖片取自中信飛牡蠣臉書）

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