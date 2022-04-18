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MLB》日本最強重砲！鈴木誠也第4轟出爐 挑戰日將最狂紀錄（影音）

2022/04/18 07:45

〔體育中心／綜合報導〕效力小熊隊的日本強打鈴木誠也，開季打擊手感火燙，今天續戰洛磯敲出本季第4轟，大聯盟生涯前9戰場場上壘、連8場敲安，幫助球隊以6：4擊敗洛磯，終結2連敗。

鈴木誠也昨日猛敲雙安、單場3度上壘，今日繼續先發出擊擔任第5棒守右外野，首打席纏鬥到滿球數後獲保送，第二打席吞下三振，5上第三打席得到大聯盟生涯第二次敬遠，7上第四次上場打擊，狙擊洛磯牛棚投手古多（Ashton Goudeau），夯出右外野陽春砲，幫助球隊擴大至6：3領先，根據數據統計，鈴木誠也這轟擊球初速98.4英哩、飛行距離382英呎，9上第五打席吞下三振。

鈴木誠也。（USA TODAY Sports）

鈴木誠也單場3打數敲1安，是1發陽春砲，大聯盟生涯第4轟出爐，另外保送、敬遠各獲得1次，單場3度上壘，賽後打擊率正好4成。

鈴木誠也大聯盟生涯首年，開季連續8場安打，超越2003年洋基「酷斯拉」松井秀喜紀錄，排名日本球員史上第二，接下來將挑戰2007年魔鬼魚（現光芒）岩村明憲連9場敲安壯舉。

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