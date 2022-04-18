MLB》近3戰猛敲7打點！大谷翔平連7場敲安 天使3連勝（影音）

Sho RBI

Shohei Ohtani brings home Kurt Suzuki in the eighth inning against the Texas Rangers.

Angels 7 - Rangers 3 Top 8th

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/AjxMJlt6HC — Anaheim Sports （@AnaheimSports1） April 17, 2022

〔體育中心／綜合報導〕天使今續戰遊騎兵，日籍球星大谷翔平單場5打數敲1安，連續7場比賽有安打演出，終場天使6：4獲勝，收下3連勝。

大谷翔平揮別開季「卡彈」低潮後，近日打擊手感升溫，昨日又有開轟表現，2戰狂敲3轟，今日繼續擔任開路先鋒，首打席就安打，之後靠隊友安打推進上三壘，藉著對手捕逸跑回天使第1分，3上第二打席吞下三振，4上第三打席被3球K掉，6上第四打席靠對手失誤上壘。

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大谷翔平。（法新社）

8上大谷迎來第五打席，當時天使無人出局攻佔滿壘，大谷敲出二壘方向滾地球，靠著飛快腳程野選上壘，進帳1分打點，幫助球隊拉開至7：3領先。

遊騎兵前3局打完攻下3分後，自第4局開始，連續6局一分未得，團隊還發生3次失誤，終場3：8不敵天使。

大谷翔平單場5打數敲1安，進帳1打點；跑回1分，吞下2次三振，連續7場比賽敲出安打，近3戰狂敲7打點，賽後打擊率0.227。

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