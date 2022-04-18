NBA》塔圖姆0秒轉身絕殺 綠衫軍氣走籃網收下開門紅（影音）

塔圖姆絕殺慶祝，厄文（右）相當失落。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪，塞爾提克今天在主場靠著塔圖姆（Jayson Tatum）絕殺上籃，以115：114氣走籃網，收下系列賽開門紅。

塔圖姆翻身上籃絕殺籃網。（美聯社）

塔圖姆全場拿下31分、4籃板、8助攻，J.布朗（Jaylen Brown）貢獻23分，另外哈佛德（Al Horford）以及史馬特（Marcus Smart）各有20分進帳。

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陷入苦戰的籃網以厄文（Kyrie Irving）攻下39分、5籃板、6助攻、4抄截最為優異，不過杜蘭特（Kevin Durant）全場24投只有9中效率不佳，拿下23分。

杜蘭特。（法新社）

此役一如預期，從第一節開始就相當拉鋸，決勝節剩下45.9秒時，籃網靠著厄文投進三分球還以114：111領先，不過布朗隨後上籃得手追到1分差，籃網隊接下來的進攻選擇令人失望，最後15秒厄文遭到綠衫軍包夾防守，急忙將球傳給在外圍的杜蘭特，杜蘭特拔起硬投沒進，之後由綠衫軍操刀最後一波進攻。

史馬特傳球給塔圖姆切入，他演出翻身上籃壓哨絕殺，最後綠衫軍以1分之差逆轉籃網，拿下G1勝利。

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