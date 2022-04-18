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NBA》暴龍利空！ 新人王熱門等3主力明恐無法上陣

2022/04/18 09:31

巴恩斯昨受傷後神情痛苦。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍昨天首場季後賽出師不利，，大比數慘遭七六人血洗，今天再傳悲報，包括剛入選最佳新秀決選名單的巴恩斯（Scottie Barnes）、陣中砍分好手特倫特（Gary Trent Jr.）以及季中補強的長人T.楊恩（Thaddeus Young），都有可能缺陣明天系列賽第二戰。

暴龍主帥納斯（Nick Nurse）提到，上述三人的傷情都不太樂觀，他們明天都將被列為出賽成疑，球隊會在開打前最後一刻再做評估能否上陣。

其中，初次踏進季後賽舞台，表現卻絲毫不生澀的巴恩斯狀況較令人擔心，他昨天展現高效率拿到15分，但卻在第四節遭恩比德（Joel Embiid）踩傷左腳，當下倒地不起，並提前退場，今天全隊練習也只能作壁上觀。

替補長人T.楊恩也在昨天對陣中扭傷左手指，隨後未再回歸，今天雖然下場參與團隊練習，但明天能否上場仍是未知數。特倫特這周以來飽受病魔侵擾，昨天戰役也帶病上陣，但全場手感不佳，11投2中僅拿9分。

暴龍一夜之間痛失三名主力，季後賽之路更加顛簸，不過這也不是球隊本季第一次遇到傷兵麻煩，納斯也提到，這跟今年例行賽遭遇的狀況並沒有太大不同，球員只需立即適應與不同隊友間的搭配，並堅信教練團制定的比賽計畫。

特倫特。（資料照，今日美國）

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