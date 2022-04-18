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中職》獅隊大暴走包圍裁判 陳傑憲賽後訴心聲（影音）

2022/04/18 08:44

統一獅抗議，郭俊佑怒丟頭盔。（記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅和中信兄弟昨晚鏖戰到延長12局，原本許哲晏擊出再見高飛犧牲打，不料經過聯盟審視重播輔助判決之後，改判跑者林靖凱回本壘未摸到壘包遭觸殺出局，引起獅隊當場大暴走圍住裁判，賽後統一獅中外野手、也是精神領袖陳傑憲在IG發文訴說心聲。

統一獅不滿裁判判決上前抗議引發推擠衝突。（記者李惠洲攝）

統一獅球迷也不滿判決結果在場內叫囂。（記者李惠洲攝）

當時除了主帥林岳平暴怒丟帽子、跑壘教練郭俊佑狠砸頭盔，獅隊球員多名也有明顯的不滿情緒。場邊球迷也情緒高漲，丟出可樂罐等物品進場。

獅隊因氣到不行昨天賽後未受訪，陳傑憲則是在IG用限時動態回應：「棒球就是如此的奧妙，不到最後永遠不知道輸贏，原以為可以拿下勝利，但對手的韌性把比賽帶到延長賽，謝謝對手讓我們年輕小獅們上了重要的一課，最後以為能夠以再見犧牲打贏下比賽，但⋯就是這麼戲劇化的和局收場。」

「沒有人不想贏吧？況且現場的大螢幕也沒有很明顯結果，為自己球隊爭取勝利有強烈的反應我覺得在（再）正常不過了，今天兩隊都奮戰到最後，教練、球員、球迷們都辛苦了。」

陳傑憲特別向球迷們喊話：「愛棒球的你們，我真心很感謝，你們到場為自己喜歡的球隊，球員加油，這是選手在場上的動力。」

他還說：「如果這麼喜歡我，請來統一為我加油，不然其實可以好好的支持你喜歡的球隊、球員就好。但也要謝謝你們讓我練抗壓性。往後請繼續支持中華職棒，有你們才會有我們球員。」

中職聯盟昨天表示，林岳平、郭俊佑、以及洋投羅昂因做出強烈抗議與扔擲物品等行為遭驅逐出場，相關懲處將在18日召開會議討論決定。

陳傑憲昨天賽後在IG發文。（取自IG）

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