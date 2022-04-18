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中職》激情過後⋯許哲晏自責落淚 獅球員給擁抱安慰（影音）

2022/04/18 09:19

統一獅球員還是給許哲晏擁抱肯定。（記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅和中信兄弟昨晚鏖戰到延長12局，許哲晏原先擊出再見高飛犧牲打，但經過聯盟審視重播輔助判決之後，判定跑者林靖凱回本壘未摸到壘包遭觸殺出局，引起獅隊當場火爆抗議圍住裁判，當事主角許哲晏則是難過自責、蓋著毛巾落淚。

今年24歲的許哲晏是獅隊在2020年選秀第六輪的游擊手，不過上一軍3年來共13場出賽，目前為止打擊率還是0，生涯首安尚未出爐，昨天在登場打擊前鏡頭拍到獅隊教練高志綱不停對他耳提面命，原先敲出犧牲打替球隊建功，享受著眾隊友潑水慶祝，但最後面對改判結果，衣服蓋著臉傷心落淚。

統一獅球員賽後安慰許哲晏。（記者李惠洲攝）

晚間統一獅官方粉絲團發文說道：「賽後關鍵的輔助判決，牽動的每一個教練、球員、球迷的心。冷靜過後，球員依舊一旁收操，一個身影，成為場邊花絮的小故事。」

「最後一個打席，許哲晏上場時，相信大家都有所期待，能把勝利留下來，但或許就是那幾公尺的距離，讓最後PLAY如此接近，哲晏很自責，如果能再打遠一點，或許就會不一樣了。我想，哲晏也感受到他的不足，感到自責，一個人悶在毛巾下，靜靜收操著。」

「但夥伴們感受到他內疚，傑憲，給他一個鼓勵的擁抱。其他隊友也給紛紛鼓勵哲晏，希望他能從中學習，別因此被打敗了，相信我們這一家人，會互相扶持，給予彼此幫助。」許多獅迷也紛紛在下方留言，希望許哲晏繼續加油、不要太過自責。

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