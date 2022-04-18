NBA》季後賽首秀一鳴驚人 波爾卻與最佳進步獎提名擦肩而過

波爾未入選最佳進步獎決選名單。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士22歲射手波爾（Jordan Poole）昨首次踏上季後舞台就以先發之姿上陣，他也不負眾望轟下全場最高30分，向外界展示他今年的進步。不過他卻在年度進步獎入圍名單榜上無名，確定與該獎項失之交臂。

NBA官方選在今天公布年度六大獎項入圍名單，其中原先被看好有機會在最佳進步獎佔有一席之地的波爾未出現在榜上，三位入圍者分別是騎士葛蘭德（Darius Garland）、灰熊莫蘭特（Ja Morant）以及馬刺D.穆雷（Dejounte Murray），三人也都在今年首次入選明星賽。

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波爾去年場均貢獻12.0分，今年獲得大量上場機會，個人數據也水漲船高，場均得分升至18.5分，各項數據迎來生涯新高，且先發替補兩得宜，在一哥柯瑞（Stephen Curry）季末受傷期間，波爾13場先發平均得分更來到26.0分，並有38.2%三分命中率。

波爾也將絕佳近況帶至季後賽戰場上，他成為繼厄文（Kyrie Irving）後，史上第2位能在季後賽首秀得到30分且飆進5顆三分球的球員。他也是繼張伯倫（Wilt Chamberlain）、里奇蒙德（Mitch Richmond），勇士隊史第三位季後賽初登場拿到30分的球員。

近年來，許多球員對於「年度最佳進步獎」的認定有不同意見，勇士D.格林（Draymond Green）先前就曾表示，莫蘭特（Ja Morant）不該出現在該獎項中，他應該要被放進MVP討論名單。莫蘭特也曾提到若他有投票權會將票投給隊友巴恩（Desmond Bane）而非自己。溜馬後衛哈里伯頓（Tyrese Haliburton）也表示，他會選擇波爾作為年度最佳進步獎得主。

莫蘭特。（資料照，美聯社）

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