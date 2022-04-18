日職》阻礙朗希完全比賽被砲「不會讀空氣」 火腿王牌霸氣回應了

上澤直之。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希昨天無緣完全連2場投出完全比賽的人類紀錄，對手火腿隊的先發王牌上澤直之還因為投太好、被日本網友攻擊「不會讀空氣（意指白目）」，對此上澤賽後霸氣喊話回應：「我也有球迷！」

繼前一場投出完全比賽後，20歲佐佐木朗希昨天對火腿隊先發，再繳出8局的完美投球，未讓任何人上壘，不過火腿先發投手上澤直之也飆出7局好投，讓羅德打者一分未得，雙方打完第8局還是0：0，羅德隊在第9局因為朗希投球數已超過設定的100球，決定換投，無緣挑戰連2場完全比賽的世界紀錄壯舉。

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賽後，有不理性日本球迷湧入上澤直之推特跟他說：「你不會讀空氣，我們想看人類史上連兩場完全比賽。」意指是他投太好讓羅德打者不能得分。

上澤直之則是在推特回應：「我也有幫我加油的球迷啊。」

對於羅德監督井口資仁昨日在第9局0：0時當機立斷決定換投，不讓佐佐木朗希繼續挑戰完全比賽，日本球評、大聯盟名投上原浩治回應：「只要投手本人和監督討論過後都同意就好了，棒球是沒有正確答案的。」藤川球兒也在推特上表示，對於井口監督決定提前換投感到欣慰。

井口資仁賽後則是表示：「我們也想看他投到最後啊，但還有很多要考慮的，今天他有些來到極限了，就算打線有得分，8局投完也是會把他換掉。」

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