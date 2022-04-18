NBA》完全吃定公牛！字母哥創超狂紀錄 衛冕軍公鹿旗開得勝

公鹿搶下開門紅。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿迎戰公牛進行季後賽首輪G1，雄鹿大軍靠「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出27分、16籃板，幫助球隊以93：86力壓公牛，搶下開門紅。

衛冕軍公鹿首節一度取得32：16大幅領先，公牛次節開始振作，加上公鹿單節僅17分進帳，半場打完，公鹿領先優勢只剩8分。

請繼續往下閱讀...

易籃後，公牛靠懷特（Coby White）的搶眼表現，一度將戰局逆轉，但公鹿在第三節結束前一波10：2攻勢，再度要回領先。決勝節，雙方命中率都不理想，公鹿在77：78落後時，又回敬8：0攻勢取得領先，之後沒再讓公牛有反撲機會，公牛最後幾波進攻也都失手，終場7分差落敗。公鹿近18次與公牛交手贏了17場，完全吃定公牛。

亞德托昆波（右）。（美聯社）

公鹿亞德托昆波繳出27分、16籃板，《ESPN Stats & Info》數據統計，這是他生涯在季後賽，第30次單場轟破25分、10籃板，在隊史排名第二，僅次賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的41次。此外，B.羅培茲（Brook Lopez）18分、5籃板，J.哈勒戴（Jrue Holiday）15分、6助攻。

公牛部分，拉文（Zach LaVine）18分、10籃板，德羅森（DeMar DeRozan）18分、6助攻，伍切維奇（Nikola Vucevic）24分、17籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法