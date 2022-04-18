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MLB》當今最強左手後援 哈德達成生涯100次救援成功

2022/04/18 11:24

哈德達成生涯100次救援成功。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季開打前距離生涯百救援僅差4次的釀酒人隊守護神哈德（Josh Hader），沒讓密爾瓦基球迷等太久，今天主場迎戰紅雀，9局一分領先情況下登板，飆出2K，未被擊出任何安打，收下個人生涯第100次救援成功。

釀酒人今天在主場遭遇紅雀頑強抵抗，開局雖然取得3：0領先，但「生化人」普侯斯（Albert Pujols）3分砲扳平比數，所幸釀酒人中外野手泰勒（Tyrone Taylor）滿壘建功，加上哈德9局接連三振歐尼爾（Tyler O'Neill）、艾倫納多（Nolan Arenado）完美收關，1分氣走對手。

哈德2018年季中才接下球隊終結者位置，隔年就收穫個人生涯新高的37次救援成功，去年賽季也拿下34個救援點，防禦率僅1.23，季末獲選大聯盟年度最佳後援投手，近4年內3度榮膺霍夫曼（Trevor Hoffman）獎。

哈德也成為釀酒人隊史第三位在隊上達成百次救援成功的投手，前兩人分別是阿克斯佛德（John Axford）106次以及普萊薩（Dan Plesac）133次，哈德也有望在今年超越兩位前輩，成為隊史救援王。

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