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MLB》亞洲第3人！達比修生涯80勝到手 1600K創史上最速紀錄（影音）

2022/04/18 11:31

〔體育中心／綜合報導〕教士今迎戰衛冕軍勇士，日籍強投達比修有繳出6.2局失1分優質先發，終場教士2：1獲勝，達比修有收下大聯盟生涯第80勝，同時達標1600K里程碑，創下史上最速紀錄。

達比修有上回登板只投1.2局，狂失9分責失大爆炸，今迎本季第三次先發，達比修有在投手丘上大殺四方，前3局沒遇到太多威脅，4上面臨得點圈有人危機，他也順利化解，5、6局都送出三上三下。

達比修有。（法新社）

7上續投，達比修有被歐蘇納（Marcell Ozuna）陽春砲狙擊，失掉1分，隨即回穩用三振、滾地球抓下2出局，接著被杜瓦爾（Adam Duvall）擊出二壘安打，教士決定換投，讓達比修有退場，當時教士2：1領先，達比修有是勝投候選人。

教士牛棚成功守住勝利，威爾森（Steven Wilson）、賈西亞（Luis Garcia）、T.羅傑斯（Taylor Rogers）合計2.1局投球無失分，守住達比修有勝投。

達比修有今日主投6.2局用96球，被敲4安、包括挨1轟，失掉1分責失，投出8次三振，拿下本季首勝、也是生涯第80勝，賽後防禦率6.28。

達比修有。（法新社）

達比修有生涯在大聯盟累積80勝，是亞洲第3人能在大聯盟投出80勝的投手，僅次野茂英雄（123勝）、朴贊浩（124勝）。

值得一提的是，達比修有在2上三振掉阿諾德（Travis d’Arnaud）後，大聯盟生涯三振數達標1600K里程碑，日媒指出，他僅花1302.1局投球達標1600K大關，是史上最速紀錄。

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