T1》不是高雄巨蛋 海神季後賽主場改在鳳山體育館

高雄海神官方今天宣布季後賽將移師鳳山體育館進行。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕T1聯盟高雄海神昨天在自家主場擊敗桃園雲豹，豪取5連勝並在例行賽封王，今天官方正式宣布，季後賽將移師高雄鳳山體育館進行。

海神本季以高雄巨蛋為例行賽主場，因疫情來襲造成許多活動被迫延期，基於尊重契約精神與內容，目前高雄巨蛋5月檔期因順延以及優先舉辦的活動，直接對季後賽時程造成衝擊。

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在海神隊球員發展顧問謝玉娟協助下，原本考慮以義守大學為季後賽主場，礙於近期疫情讓學校場地變充滿變數，在避免影響聯盟賽程與球迷權益的考量下，還是忍痛放棄。

海神球團表示，在瞭解到高雄巨蛋無法像往常作為海神的堡壘，全體團隊經過多次討論且深思熟慮後，最終決議以鳳山體育館為追求隊史首座總冠軍的主場。

鳳山體育館這季都是P.LEAGUE+高雄鋼鐵人的主場，但他們在上週連吞2敗，已經確定無緣季後賽，這也讓球場能空出檔期來讓海神使用。

球團提到，鳳山體育館是除了高雄巨蛋之外港都另一觀賽重鎮，同時其悠久歷史對於高雄歷來體育推動功不可沒。近期拍板後，全隊上下即戮力展開鳳山體育館作為季後賽主場的相關規劃，邀請所有「神隊友」季後賽一起進場應援。

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