MLB》天使巨星遭砸差點骨折！ 「被打中時我很沮喪」（影音）

楚奧特左手遭觸身球伺候，所幸未傷到骨頭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天8：3力退遊騎兵，不過卻傷了當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout），他在5局上不慎遭對方投手觸身球砸中左手，提前退場接受治療，所幸經過X光檢查並無大礙，列入每日觀察名單。

楚奧特今天第二次上場打席就敲出右外野方向帶有打點的二壘安打，但第三次打席面對第二任投手培頓（Spencer Patton），被對方失控的81.1英里滑球正中左手背，當下神情痛不欲生，隨後也未在留在場上，改由馬許（Brandon Marsh）接替。

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雖然經過檢查後並未傷及骨頭，不過天使總教練梅登（Joe Maddon）也表示，楚奧特將會缺席明天對戰太空人的比賽，「即使只是81英里的滑球，如果打到錯的位置也會非常致命，他所承受的疼痛可能比大家想得還要來得嚴重。」

去年因傷僅出賽36場的楚奧特，本季宣告強勢回歸，開季9場打擊率2成67，並有2轟、3分打點，OPS.972，仍保持明星等級身手，但現在又被迫缺陣，他受訪時也難掩沮喪，「我很挫折，這球原本可以集中身體其他地方，但就好死不死打到我的手上，且腫得非常厲害，現在已經好多了，就看明天狀況會怎麼樣。」

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