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中職》丟頭盔後一夜難眠...獅隊教練郭俊佑為不好的示範致歉

2022/04/18 12:09

〔記者倪婉君／台北報導〕一場辛苦到手的勝利經過關鍵改判飛走後，統一獅教練團昨上演本季至今最大的激情演出，其中一壘指導教練郭俊佑怒丟頭盔的畫面更是在網路引發熱烈討論，他在一夜沉澱後今早接受訪問時表示，「這是不好的示範，我昨天晚上也有檢討，後來更是睡睡醒醒。」但郭俊佑要澄清的是，「台南球場那邊是網子，我是砸網子，絕對沒有傷害人的意思。」

郭俊佑（右一）丟頭盔。（記者李惠洲攝）

統一獅和中信兄弟昨天打了一場4小時53分大戰，以5：5言和，但12局下的結果相當戲劇化。當時獅隊在1出局滿壘局面由許哲晏擊出左外野高飛球，被兄弟外野手李聖裕接殺後回傳本壘，三壘跑者林靖凱側身滑回本壘，原本被判定SAFE，立刻讓獅隊開心慶祝勝利，但在兄弟提出輔助判決後勝利「變調」，一壘審尤志欽宣布改判出局，「餅總」林岳平率先衝上場抗議，並往地上怒甩球帽，緊跟在後的郭俊佑也跟著丟頭盔。

郭俊佑朝著前方怒丟頭盔的畫面，經過本報攝影拍下之後在網路上發酵，他也受到不少責難和非議，「我知道啊，後來也接到很多電話來問我，有朋友也說那動作很危險，會不會砸到人?」郭俊佑強調當時是受到當下情緒反應影響，「但我要澄清的是，我是丟網子，出手後才發現有記者（在網子後方）拍照，我對他很不好意思，應該讓他嚇到了，下次遇到要當面說抱歉。」

「當下是自己的主觀認定我們贏了，那種感覺太強烈，但突然被改判，也讓情緒出現落差，最近球隊很拚命在打每場比賽，真的太想贏了。」郭俊佑表示看到餅總被趕出場後，自己當下確實是想發洩一下，隨後也被判定出場，他說這是自己生涯第一次被趕出場，球員時期也沒有過。

只是郭俊佑事後看了重播影片也知道裁判的判決無誤，在反省之後更覺得這個行為不應該，「棒球是個健康的運動，雖然有輸贏上的競技，但在球場上這種行為很不應該，而且各個年齡層都有觀看。」郭俊佑自己也有兩個女兒，他就說：「女兒也有跟我說爸爸有丟帽子，我回她說，爸爸不對，雖然生氣，也不該這麼做。」

聯盟今天會決定相關懲處，郭俊佑表示結果如何都會接受，「自己錯了，已經做出來的行為，就是要負責。」

統一獅不滿裁判判決，抗議引發推擠衝突。（記者李惠洲攝）

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