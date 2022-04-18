中職》統一獅推出廟宇季 「府城獅吼宮」將亮相歡迎參拜

統一獅有球必應廟宇季主視覺。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅上週末、週日連續兩天「大嘻哈獅代」主題日，滿滿嘻哈主題元素給棒球迷不一樣的音樂盛會，球團宣布接下來推出上半季第三檔主題活動「統一獅有球必應 2.0廟宇季」，於5月12日至15日台南棒球場熱鬧登場。

去年2021年獅隊首次結合在地廟宇「南鯤鯓代天府」、「安平開台天后宮」及「龍崎文衡殿」共同合作，推出有球必應廟宇季主題活動，獲得球迷好評及迴響，結合台南廟宇文化特色企劃，包括以傳統獅王神轎為主軸，和廟宇文化結合各式活動，並將台南棒球場變身廟宇文化特色，結合燈籠、神偶與特殊活動，充分融入廟宇文化主題。

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今年2022年獅隊有球必應廟宇季2.0活動，為了讓活動更多元豐富好玩，創立「府城獅吼宮」，也設計專屬圖騰，其意向結合府城劍獅設計，而「府城獅吼宮」也將以萊恩獅王為主神，搭配期獅王神轎，宮廟視覺設計結合「獅子滾繡球，好運在後頭」意涵。

本次系列主題活動，預計在4 月底完成場外廟宇季佈置，屆時也將配合球賽現場推出一系列好玩活動，並且推出廟宇季主題商品球衣等廟宇小物，提供喜歡廟宇文化民眾一起參與，也歡迎府城獅吼宮信眾，自4月底起，可蒞臨台南棒球場進行趣味參拜打卡活動，詳細活動將期公布。

2022統一獅上半季其餘尚未開賣賽事門票（5.14、5.15及7.2），其中包括廟宇季主題日、棒籃雙獅主題日賽事，將於4.19（二） 12:00~4.21（四） 11:59開放2022年統一獅獅卡會員優先購票， 4.21（四） 12:00~4.23（六） 11:59開放統一獅兆豐聯名卡優先購票，4.23（六） 12:00將全面開賣，歡迎球迷透過全台統一超商ibon售票系統購買預售票。

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