NBA》老將價值！CP3寫史上最狂紀錄 太陽季後賽拔頭籌

保羅。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕季後賽首輪G1，太陽保羅（Chris Paul）豪寫30分、10助攻超狂數據，幫助球隊以110：99輕取鵜鶘，成功拔得頭籌。

西部第一種子太陽，今日不僅進攻維持高檔，防守端也有高水準演出，上半場讓鵜鶘49投僅11中、命中率是低迷的22%，半場結束，太陽以53：34領先。

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易籃後，鵜鶘單節37：26攻勢，逐漸收復失土，將分差縮小至個位數，決勝節，太陽保羅上演個人秀，單節19分火燙表現，幫助球隊吃下定心丸，搶下系列賽開門紅。

布克。（法新社）

太陽5人得分上雙，保羅全場16投12中，超狂表現攻下30分、7籃板、10助攻，《ESPN Stats & Info》數據指出，保羅超越奈許（Steve Nash）的紀錄，成為聯盟季後賽史上單場轟破30分、10助攻的最老球員。此外，布克（Devin Booker）25分、8助攻，艾頓（Deandre Ayton）21分、9籃板。

鵜鶘方面，團隊投籃命中率不及4成，麥考倫（CJ McCollum）25分、8籃板、6助攻，英葛蘭（Brandon Ingram）18分、5籃板，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）18分、25籃板。

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