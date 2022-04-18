中職》樂天桃猿玩具趴第二彈 野獸國限定店出動

鋼鐵人MK5雕像。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕你的玩具在哪裡？樂天桃猿聯手眾多玩具廠商將於4月30日以及5月1日在全猿主場玩具趴呈現台灣棒球史上最大的球場限定店！本次玩具趴依然有眾多品牌玩起來一彈接一彈！

鋼鐵人MK2雕像。（樂天桃猿提供）

第二彈依舊由台灣知名娛樂體驗品牌-野獸國Beast Kingdom為玩具趴率先出擊，繼去年LS-075SP Mark 85 1:1雕像皇家雪蘭莪進駐野獸國X樂天玩具趴限定店大受粉絲歡迎之後，今年的野獸國X樂天玩具趴限定店好評再加碼，同時進駐超級經典的鋼鐵人MK2、MK5，相信能為粉絲帶來更震撼的娛樂體驗。

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此外，為了滿足玩具趴大小朋友對玩具的熱愛，本次野獸國X樂天玩具趴限定店更同步帶來了深受喜愛的三眼怪變裝派對大型塘膠存錢筒盲盒系列商品。現場更有眾多電影正版授權IP商品同步販售中，更可現場暢玩棒球九宮格，連線即有機會抽中樂天桃猿隨機簽名球、迪士尼公主系列迴力車等驚喜好禮。

全猿主場玩具趴將球場打造成台灣棒球史上最盛大的玩具盛會，恰逢電影《奇異博士2：失控多重宇宙》即將於5月4日全台同步上映，野獸國也帶來了奇異博士IP正版授權商品於現場販售，讓大人小孩在看棒球之餘，同時擁有這些可愛帥氣的公仔玩具，只有全猿主場玩具趴做得到！

奇異博士公仔。（樂天桃猿提供）

玩具總動員系列大型搪膠存錢筒。（樂天桃猿提供）

超豐富的野獸國經典商品送給你，玩具趴活動期間金猿卡友以及樂猿卡友可再享玩具趴來店禮，會員這廂有禮。眾多野獸國精美玩具商品，等你玩起來。

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