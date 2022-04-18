NBA》年度獎項決選名單揭曉 約基奇挑戰連兩年問鼎MVP

約基奇（右）和恩比德蓮2年在決選名單碰頭。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA公布2022年度獎項決選名單，上季MVP約基奇（Nikola Jokic）將挑戰衛冕，但他的對手來勢淘淘，恩比德（Joel Embiid）和「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）將和他競爭年度最有價值球員寶座。

聯盟今天公布6大獎項最終入圍名單，包括年度MVP、最佳防守球員、年度新人王、最佳進步獎、最佳第六人、最佳總教練都將在之後陸續出爐。

請繼續往下閱讀...

The Finalists for the 2021-22 NBA Awards.



Who would get your vote? https://t.co/yjVaqSThUp — NBA （@NBA） April 17, 2022

眾所矚目的年度MVP決選名單，去年MVP約基奇本季在少了「左右護法」J.穆雷（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.），仍率領球隊打出48勝34敗，西部第6戰績，雖然所屬球隊奪冠聲量不如恩比德、亞德托昆波，但場均27.1分、13.8籃板、7.9助攻、1.5抄截的全能數據，得獎呼聲大於上述兩人。

年度最佳防守球員部分，「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）將挑戰生涯第4度拿獎，史馬特（Marcus Smart）和太陽前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）則要力拚生涯首度獲獎。

最佳新秀全由東部球員包辦，狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）開低走高，季末表現贏得注意，騎士長人莫布里（Evan Mobley）和暴龍前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）長期居於領跑位置，其中又以莫布里最被看好得獎。

灰熊莫蘭特（Ja Morant）、騎士葛蘭德（Darius Garland）以及馬刺D.穆雷（Dejounte Murray），三人都在今年首次入選明星賽肯定，將一同角逐最佳進步獎。

最佳第六人則由熱火「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）、太陽C.強森（Cameron Johnson）和老將「愛神」洛夫（Kevin Love）比拚。

今年率領太陽拿下隊史例行賽最佳戰績的M.威廉斯（Monty Williams），將和東部龍頭熱火主帥史波斯查（Erik Spoelstra），以及灰熊主帥詹金斯（Taylor Jenkins）競爭年度最佳教練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法