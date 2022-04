NBA》年度獎項決選名單揭曉 約基奇挑戰連兩年問鼎MVP

約基奇(右)和恩比德蓮2年在決選名單碰頭。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕NBA公布2022年度獎項決選名單,上季MVP約基奇(Nikola Jokic)將挑戰衛冕,但他的對手來勢淘淘,恩比德(Joel Embiid)和「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)將和他競爭年度最有價值球員寶座。

聯盟今天公布6大獎項最終入圍名單,包括年度MVP、最佳防守球員、年度新人王、最佳進步獎、最佳第六人、最佳總教練都將在之後陸續出爐。

The Finalists for the 2021-22 NBA Awards.



Who would get your vote? https://t.co/yjVaqSThUp