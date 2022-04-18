全中運》每天跑步3公里 新竹縣石光國中射箭隊嚴子喬摘金

新竹縣石光國中射箭隊隊長嚴子喬（左3）這次射下全中運女子個人金牌，其他隊員們紛紛給她按讚。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣石光國中射箭隊隊長嚴子喬第1次代表新竹縣參加全國中等學校運動會就順利射下女子組個人賽金牌，另還跟隊友徐紫芸、劉佳耘共同合作捧回女子團體組第6名，今天她們「凱旋」回校，校長張君豪、學輔主任張凱雯和另2名學妹隊員高潔、劉欣潔歡喜迎接。

新竹縣石光國中射箭隊雖然只有6個隊員，但是這次全中運派出4名8、9年級生就捧回女子個人金牌和女子團體全國第6名。（記者黃美珠攝）

徐紫芸說，她和子喬一起加入射箭隊，她雖比子喬多了1次全中運的賽事經驗，但她眼中子喬能摘金的致勝之鑰就在她勇敢、沉著。上了賽場拉開弓後就穩穩地射擊，不計後果先全力以赴，這很值得大家在致力基本功的鍛鍊之外，很需要努力的。

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學妹劉佳耘、學弟劉康宏都認為這次全中運的出賽經驗讓他們留下最深刻印象的，就是如何在賽場上回歸專注在整個射箭的基本功程序上，這樣不僅可以有效拋開緊張的情緒，也有助發揮實力。

嚴子喬笑說，自己對課業的興趣沒有那麼大，剛上國中時發現石光國中傾注許多資源在培養射箭選手，而在現在多元入學的方式下，她發現射箭表現得好可以替自己的升學之路打開另1扇窗，所以主動報名參加。

嚴子喬說，很多人以為射箭只要上臂引弓的力量越大越好，但事實上必須搭配自己的肌肉成長狀態、弓和箭的質材、質量等。7年級時，她引弓只能拉開18磅，8年級下學期增長到38磅，但是教練評估其整體狀況做了調整，改為33磅，這次才能一舉射下金牌。

為了增加自己的穩定度，嚴子喬平時除了接受教練每天跑步至少3公里的耐力訓練，在家也會自主做單手撐、伏地挺身以增加上臂的肌力，搭配波比跳以訓練心肺功能和下肢的肌耐力，避免比賽時因為風大等各種因素而暫不穩搖晃影響成績。

校長張君豪說，子喬是個聰明的孩子，很早就認識自己的優勢在哪裡，了解手中可以掌握的資源進而努力不懈。事實上她儘管很早就鎖定全力學習射箭，但在課業的學習上也沒有落後，一切順利，會考成績也可望讓人為她豎起拇指。

新竹縣石光國中射箭隊長嚴子喬順利全中運上摘金，校長張君豪（左）、學輔主任張凱雯（右）今天開心迎接她凱旋回校。（記者黃美珠攝）

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