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PLG》勇士壓軸主場週《全明星》艾薇開唱 預告有巨星級陣容

2022/04/18 14:22

富邦勇士5月15日賽後演唱卡司率先公佈，艾薇攜手金曲歌后魏如萱。（富邦勇士提供）

〔體育中心／綜合報導〕台北富邦勇士本季例行賽最後主場週在5月14日、15日壓軸登場，確定晉級季後賽的勇士全力爭奪季後賽名次進入白熱化，勇士也融合職業籃球與街頭文化，在最後兩場的主場賽事打造「富邦投信 BRAVES IN DA STREET」，將豐富的街頭元素，包含舞蹈、音樂、藝術和才藝表演都全部帶入和平籃球館，讓全場的球迷走入原汁原味的台北街頭，沉浸於潮流型酷和時尚的獨特文化當中！

屢次震撼人心沸騰全場的賽後演唱回來了！一連兩天將有四位超強藝人蒞臨，搶先曝光5月15日週日夜晚卡司名單，今年榮獲《第17屆KKBOX音樂風雲榜》年度十大風雲歌手獎的艾薇，將帶著她震撼又具爆炸力與辨識度的嗓音來到勇士主場。艾薇從10歲開始參加歌唱比賽，征戰無數，一共拿下約160個冠軍獎座。2019年在歌唱選秀節目《聲林之王2聲境傳奇》中勇奪總冠軍，2021年4月發行個人首張音樂專輯《I》，主打歌〈失重前幸福〉已經在YouTube上有破千萬的點閱收聽，接著又再今年推出最新單曲〈烏雲日記〉，一上架就衝進排行榜前3名，MV更是佔據Youtube「音樂發燒影片排行」討論度延燒，不斷突破把自己的音樂帶到另一個境界，完美呈現她的獨特性與潛力。艾薇在5月15日率先登場，賽前擔任開球嘉賓，賽後演唱帶給現場超強感染力的音樂和魅力！

緊接著在艾薇之後，重量級的金曲歌后「娃娃」魏如萱waa wei也將接棒站上勇士賽後演唱！從2003年出道至今共發行七張個人專輯，榮獲無數音樂大獎的殊榮，能夠駕馭各類曲風，擁有各種樣貌的聲線和多樣風格，魏如萱從電台DJ到音樂劇演員，從獨立音樂到流行音樂，甚至橫跨舞台劇、電視劇和電影的演出，在多元領域中沒有什麼難得倒她。2020年魏如萱靠著個人第六張專輯《藏著並不等於遺忘》榮獲第31屆金曲獎最佳國語女歌手獎，隔年2021年發行第七張個人專輯《HAVE A NICE DAY》更榮登Spotify「EQUAL」的封面人物，主視覺躍上美國紐約時代廣場巨型螢幕。魏如萱將擔任「富邦投信 BRAVES IN DA STREET」5月15日最終的壓軸演出，並為本季例行賽畫下完美的句點，正式與勇士一同迎戰季後賽！

富邦勇士結合街頭文化，5月14、15日舉辦「富邦投信BRAVES IN DA STREET」活動。（富邦勇士提供）

一連兩天的音樂饗宴率先公佈5月15日第二天的卡司名單，日後將揭曉5月14日週六賽後演唱巨星級的陣容。除了音樂元素之外，完美詮釋街頭文化、在各自領域出類拔萃的還有扯鈴之王趙志翰、花式籃球球魁和BMX極限單車好手鄭喬鴻，三人將首次聯手於5月14日賽前演出，將三個不同的街頭文化融為一體，帶來In Da Street的氣魄！

在連續四週的客場賽事後，富邦勇士五月份回到主場為例行賽收尾。5月14日、15日「富邦投信 BRAVES IN DA STREET」，勇士將主場迎戰桃園領航猿和福爾摩沙台新夢想家，每一場的勝利都將攸關季後賽的席位與主場優勢。踏入勇士主場彷彿走在台北街頭，享受街頭文化獨有的音樂藝術及表演，整座城市一起為衛冕而拚戰！

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