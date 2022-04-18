中職》統一獅3成員激烈抗議 聯盟懲處出爐

昨統一獅和中信兄弟之戰，獅隊總教練林岳平、跑壘教練郭俊佑和洋投羅昂激烈抗議，今日懲處結果出爐。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨統一獅和中信兄弟之戰，12局下原本犧牲打本壘攻防判決改判，獅隊總教練林岳平、跑壘教練郭俊佑和洋投羅昂激烈抗議，中職昨晚聲明指出今天會在會議中討論懲處，現懲處結果出爐如下：

有關統一獅林岳平、郭俊佑、羅昂因做出強烈抗議與扔擲物品等行為遭驅逐出場案，總教練林岳平昨晚已經向聯盟表達誠摯歉意，聯盟重申理解教練與球員們求勝心切的心情，但不應過度激烈表達訴求。技術委員室觀看重播輔助判決在於追求真相，讓畫面說話，如轉播畫面無法明確推翻原判決則會維持原判，這是與所有球團的共識，大家都應該來遵從。

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昨統一獅和中信兄弟之戰，獅隊總教練林岳平、跑壘教練郭俊佑和洋投羅昂激烈抗議，今日懲處結果出爐。（記者李惠洲攝）

有關111年4月17日聯盟編號第25場例行賽，台南球場中信兄弟對戰統一賽事，第12局下半進行重播輔助判決，於宣判後成為第三出局，比賽結束。統一隊職人員向裁判員及技術委員室表達強烈抗議，因抗議行為不當，聯盟依規章球團隊職員違規懲罰規定，懲處如下：

一、林岳平總教練向地上甩帽抗議行為不當遭驅逐出場。依第十四條規定，處罰款1萬元。

二、羅昂選手向裁判員抗議行為不當，遭驅逐出場。依第十四條規定，處罰款1萬元。

三、郭俊佑教練向技術委員室丟擲頭盔，抗議行為不當，遭驅逐出場，依第十四條規定，處罰款1萬元；另丟擲頭盔抗議屬粗暴行為，依第十五條規定，對球賽相關工作人員第二項之粗暴行為，處罰款5萬元、禁賽3場，合併懲處罰款6萬元、禁賽3場。有關禁賽部分將自4月20日開始執行。

昨統一獅和中信兄弟之戰，獅隊總教練林岳平、跑壘教練郭俊佑和洋投羅昂激烈抗議，今日懲處結果出爐。（記者李惠洲攝）

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