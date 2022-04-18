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紙飛機》交大學霸奪冠 代表台灣出賽要拚世界冠軍

2022/04/18 14:48

2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽三位冠軍合照（由左至右）飛久冠軍彭楷宸、飛遠冠軍沈立謙、花式冠軍馬成發（RED BULL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽已於16日落幕，3項目的冠軍得主將代表台灣於5月13至14日的全球決賽，在奧地利指標性機棚Hangar-7挑戰世界各地的紙飛機好手。

沈立謙以35.48公尺飛行距離奪冠，以及彭楷宸更以長達12.35秒的空中停留時間，突破上屆冠軍紀錄，而花式紙飛機冠軍則是由馬成發結合扯鈴與迴旋紙飛機技術，獲得電競選手石油王和TikTok人氣搞怪情侶檔眾量級CROWD的青睞。

來自交通大學的沈立謙首次參賽，即以35.48公尺在飛遠項目奪冠。對於即將出國參賽世界決賽，沈立謙透露：「要出國就是要以拿下世界冠軍為目標，我除了會再細細研究精進紙飛機的摺法外，打算上健身房認真訓練臂力。」

彭楷宸分享睽違3年再次參賽，在紙飛機的摺法上下了更多功夫，不斷量測紙飛機每一面的尺寸，以毫米差距摺出不同的紙飛機，並持續練習及記錄成績，總算如願奪冠。即將二次代表台灣出賽的他表示：「很高興這次能順利突破上次的成績，相信這次前往奧地利參賽，心態上會更輕鬆，希望能順利拿下世界冠軍。」

至於馬成發是國際知名的扯鈴好手，曾拿下各大賽事扯鈴冠軍，他在影片中以單手扯鈴盲丟盲接，並射出迴旋紙飛機，連續接下扯鈴與紙飛機，他說：「很高興能獲得花式紙飛機冠軍，接下來我會再加入更多類型的紙飛機來結合扯鈴，讓扯鈴發揚光大。」

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