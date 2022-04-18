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全中運》轉念看待比賽延期 許樂放眼5月聽障奧運

2022/04/18 15:32

許樂。（田協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕原定上週六在花蓮開幕的全國中等學校運動會，因為國內疫情延燒，開幕前兩天緊急宣布延期，新民高中聽奧田徑國手許樂原本要參賽，雖然少了一次出賽備戰聽奧的機會，但她的教練簡慶宏認為，這讓她有多一點時間可以休息、調整，為5月初登場的巴西聽障奧運做準備。

高三的許樂上週甫在全國身心障礙運動會橫掃8面金牌，原定這週要轉戰花蓮全中運，分別在高女組100公尺跨欄和200公尺項目登場，但受到疫情影響，比賽臨時延期。簡慶宏透露，收到通知當下，其實還未出發到花蓮，但突然延期，確實對於選手的心態和訓練調整上，造成不小影響。

許樂在4月到5月這段期間，一連參與身障運、全中運和聽障奧運，賽程非常密集。最後全中運延期，簡慶宏表示，他也安慰許樂，延期或許不是件壞事，「全中運比賽強度很高，也會擔心她在比賽期間若身體出狀況，反而影響她在5月聽奧的表現，延期也剛好能利用這個空檔好好休息、調整。」

許樂目前是女子100公尺跨欄世界聽障紀錄保持人，5月初將前進巴西，迎戰生涯首場國際賽，被看好能夠創下佳績。對此，簡慶宏表示，畢竟要遠赴到地球另一端參賽，沒有什麼事情是絕對的，他不會給許樂太多壓力，現階段會盡力做好準備。

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