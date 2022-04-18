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羽球》球后戴資穎五度代言 2022運動在南科23日登場

2022/04/18 16:27

羽球球后戴資穎五度代言運動在南科，今年活動23日登場，戴資穎羽球友誼賽此次雖僅開放300人入場，仍讓不少球迷與民眾相當期待。（資料照，記者萬于甄攝）

〔記者萬于甄／台南報導〕2022運動在南科5度邀請羽球球后戴資穎代言，雖今年疫情尚未趨緩，不過，為鼓勵南科從業人員及鄰近居民養成運動習慣，活動仍照常舉辦；運動在南科23日登場，最受注目的戴資穎羽球友誼賽，今年雖只開放300人入場，但往年只提供園區廠商員工入場，今年首度開放民眾索取入場券，近期公布中獎名單，讓不少民眾相當期待。

世界球后戴資穎去年獲得東京奧運羽球女單銀牌後，早讓不少球迷相當期待今年「運動在南科」活動中，一睹戴資穎精彩的球技，因此，南科管理局公布「戴資穎羽球友誼賽」入場券抽獎活動時，吸引許多民眾熱情響應，原限量70份入場券，最後加碼送出100份，每份3張。

南科管理局表示，今年因疫情尚未穩定，起初也猶豫是否該舉辦「運動在南科」，不過，考量國內各項活動如期進行，且「運動在南科」已成為園區從業人員每年最期待的盛會，在落實防疫措施的前提下，決定照常舉辦今年「運動在南科」。

南科管理局也說，2022「運動在南科」安排千人健走、舞台表演、活力園遊會、南科非你不可企業徵才專區及戴資穎羽球友誼賽等活動，此外，今年也與億載會合作，邀請園區外的廠商共襄盛舉，希望把養成運動習慣推廣到園區外，讓各行各業都能健康平安。

南科管理局提到，因防疫期間運動場館可容納人數有限，今年羽球友誼賽入場券改以臉書留言抽獎方式索取，且屆時入場需持已施打三劑疫苗證明（小黃卡或健保卡），未獲得入場券的民眾也不用擔心，屆時場外會搭設戶外電視牆進行實況轉播，讓更多觀眾可同步欣賞。

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