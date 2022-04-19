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MLB》道奇再生工廠最新力作? 前洋基全壘打製造機有何改變

2022/04/19 07:11

希尼。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕希尼（Andrew Heaney）上個賽季於洋基隊表現不佳遭DFA（指定讓渡），季末卻仍獲多隊爭搶，最終以1年850萬美元加盟道奇，本季前兩場表現極佳，他也透露自己春訓時做出的改變。

希尼在上季從天使被交易到洋基，但身著條紋球衣的他僅出賽12場就被狂敲13支全壘打，防禦率高達7.32。遭洋基DFA，狼狽成為自由之身的希尼，卻依舊在季末獲得道奇、藍鳥等多達10支球隊爭搶，理由是他有著26.9%的高三振率，同時直球轉速優於聯盟90%的投手，讓許多球隊認為他還有改造的價值。

在加盟道奇後，希尼本季初的首場先發對陣雙城就繳出4.1局無自責分表現，下場先發對陣紅人更是主投6局只被打1支安打，飆出11次三振沒有失分摘勝。上一次希尼能單場11次三振以上，已經要追溯到2019年8月14日，該場比賽他飆出14次三振。

根據大聯盟報導指出，道奇隊很喜歡希尼的速球，而且相信能夠透過加強變化球來幫助希尼變好。自春訓起道奇就不斷加強希尼的變化球。

希尼在繳出6局11K後談起他新的變化球：「這顆球每次都在進步，我第一次在明尼蘇達時丟它，但當時有點難感受到自己的手與握球的感覺，所以其實有些困難（明尼蘇達當地氣溫較低），所以我想來到這裡（洛杉磯）然後氣溫變暖，丟這顆球的感覺也變好了，我真的覺得很好。」

根據《The Athletic》報導指出，希尼的新變化球應是將他原先的曲球，轉變為更偏向傳統滑球的球路。數據顯示，希尼大幅增加新變化球的使用率，希尼去年使用率最高的變化球為22.6%的曲球，本季他捨棄曲球改用新變化球，且使用率暴增到48.1%，而該球轉速與去年曲球相去無幾（2555、2571），但速度提升約3英哩，同時垂直與水平的變化量減少。

希尼大量增加新球種也減少直球的使用率，去年他直球使用率達59.4%，本季只剩下48.7%，且只比新球種多投一顆（新滑球75顆、直球76顆），如此投球策略改動讓希尼開季前兩場比賽合計10.1局狂飆16次三振，只被打4支安打沒有失掉自責分，但能否在本季延續如此驚人表現，還有待時間驗證。

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