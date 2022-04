MLB》洋基小將締造罕見紀錄 紀念球竟遭捕手丟往場外（影音）

柯提斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基投手柯提斯(Nestor Cortes)在今天先發對上金鶯的比賽中投出「完美一局」,原先應將此球留做紀念,但因為捕手東岡凱爾(Kyle Higashioka)的疏忽產生了意外的插曲。

事件發生在四局下半,柯提斯僅花9顆球就接連將三名打者三振出局,達成了完美一局,在該局結束後,捕手東岡凱爾習慣性地將球丟給了場邊的觀眾,當他回到休息區時,所有隊友都在責問他為什麼要把球丟給觀眾,還好隨後洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)很快的往觀眾席轉向該名球迷希望他能將那顆球還回,最後也順利地靠著當家王牌柯爾的簽名球才將柯提斯珍貴的紀錄球換了回來。

請繼續往下閱讀...

Higgy nooooooooo!



Nestor Cortes gets his immaculate inning ball back after an assist from Gerrit Cole.#YANKSonYES pic.twitter.com/JkEIqlFGmK