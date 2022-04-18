NFL》欲擬定新合約 49人明星外接手竟收到死亡威脅

49人明星外接手山謬。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著聯盟兩名頂尖外接手亞當斯（Devante Adams）與希爾（Tyreek Hill）先後以破紀錄頂薪合約轉戰它隊後，NFL外接手的身價在此休賽季期間水漲船高。而這也使得另一位擁有全方位身手的舊金山49人明星外接手山謬（Deebo Samuel）想與球團擬定一份新合約，然而這項舉動竟也讓他遭受死亡威脅。

近日山謬在自己的社群媒體上爆料，近期他收到了帶有死亡威脅，以及各類種族歧視的訊息，而這一切竟只是因為他想尋求更大張的合約。不過他也表示自己「沒在怕」，「一堆球迷跑來私訊我一堆死亡威脅和歧視的話語。老實說，對我來說真的沒差，這不影響我。」

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26歲的山謬進入聯盟後就展現傲人實力，其多功能性使他能身兼外接手與跑衛，更是49人進攻組的戰術活棋。本季山謬可說是打出生涯年，在接球方面累積77次接球，共繳出1405碼與6記達陣，平均接球碼數為18.2碼，高居聯盟之冠；在跑陣方面也有59次衝球，共推進365碼，另有8次衝球達陣。如此亮眼的表現也讓他在生涯第三年就同時榮獲職業盃與年度第一隊的殊榮。

在月初時，山謬無預警的取消追蹤了49人的所有社群帳號，更在他的個人Instagram上刪除多達80幾篇貼文，也讓外媒開始猜測山謬與49人的未來。49人肯定期望能留下山謬，不過近期也有許多消息傳出，有眾多球隊都在尋求交易山謬的可能性。

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