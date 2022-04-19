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呂彥青本賽季首度先發 今日賽事預告與轉播

2022/04/19 07:11

兄弟投手呂彥青。（資料照，記者廖耀東攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，為勇士對決道奇，勇士將派出投手伊諾亞（Huascar Ynoa）強碰道奇三屆賽揚強投克蕭（Clayton Kershaw），克蕭上場比賽投出7局的無安打比賽，面對這樣的好表現勇士該如何突破呢？記得鎖定轉播囉！

NBA季後賽有兩場賽事，第一場為暴龍對上七六人，七六人能否延續第一戰的好手感，再次擊敗暴龍呢？第二場則是金塊對勇士，金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）面對第一戰的失利，能否觸底反彈，在第二戰一吐怨氣呢？喜愛NBA的朋友別忘了收看這場比賽囉！

中職部分，則有兩場賽事轉播，第一場為味全龍對中信兄弟，味全龍將派出廖任磊對決兄弟呂彥青，到底誰會勝出呢？第二場則是悍將對決桃猿，悍將派出范米特對決桃猿黃子鵬，面對來勢洶洶的桃猿，范米特是否能夠頂住壓力率隊止敗呢？喜愛中職的球迷朋友，別忘了打開節目為你支持的球隊加油喔！

MLB

10:00 勇士@道奇 愛爾達體育2台

NBA季後賽

07:30 暴龍@七六人 G2 緯來體育

10:00 金塊@勇士 G2 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18:35 味全龍@中信兄弟 緯來體育

18:35 富邦悍將@樂天桃猿 ELEVENSPORTS2

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